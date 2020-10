Expo Dubai lancia “Future Education”, prima Digital Challenge studentesca (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ripensare l’educazione per un mondo che cambia: e’ “Future Education – Italy Expo 2020: Rethinking education for a world of change” , il titolo della prima Digital Challenge studentesca internazionale promossa dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. Si tratta, spiega il Commissariato italiano, di una sfida educativa che rientra nel quadro generale Futures of Education dell’Unesco e mira a incoraggiare gli studenti di tutto il mondo a riflettere su soluzioni sostenibili innovative in grado di ripensare con coraggio e lungimiranza il futuro dell’education nell’era post-Covid-19. La partecipazione e’ aperta a tutti gli studenti con un’eta’ compresa tra i 16 e i 21 anni. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ripensare l’educazione per un mondo che cambia: e’ “Future Education – Italy2020: Rethinking education for a world of change” , il titolo dellainternazionale promossa dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia a2020. Si tratta, spiega il Commissariato italiano, di una sfida educativa che rientra nel quadro generale Futures of Education dell’Unesco e mira a incoraggiare gli studenti di tutto il mondo a riflettere su soluzioni sostenibili innovative in grado di ripensare con coraggio e lungimiranza il futuro dell’education nell’era post-Covid-19. La partecipazione e’ aperta a tutti gli studenti con un’eta’ compresa tra i 16 e i 21 anni. ...

