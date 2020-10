Eva Grimaldi, la verità su Garko: «L’ho sempre protetto, ci avrei fatto anche un figlio» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il coming out di Gabriel Garko al GF Vip, continuano a cadere le maschere di quanti pur di far parte del mondo dello spettacolo sono scesi a compromessi annullando la propria identità: Eva Grimaldi, storica compagna dell’attore, raggiunta da Chi, ha raccontato la sua verità sulla questione. Una realtà già in parte trattata da Gabriel nella lunga intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. “La nostra storia – ha ammesso Eva al settimanale diretto da Alfonso Signorini – è stata creata a tavolino quattordici anni fa”. Leggi anche >> Gabriel Garko a “Verissimo”: «Sono stato 11 anni con un ragazzo. Adesso frequento un altro» Eva Grimaldi su Gabriel Garko: “C’è un amore ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il coming out di Gabrielal GF Vip, continuano a cadere le maschere di quanti pur di far parte del mondo dello spettacolo sono scesi a compromessi annullando la propria identità: Eva, storica compagna dell’attore, raggiunta da Chi, ha raccontato la sua verità sulla questione. Una realtà già in parte trattata da Gabriel nella lunga intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. “La nostra storia – ha ammesso Eva al settimanale diretto da Alfonso Signorini – è stata creata a tavolino quattordici anni fa”. Leggi>> Gabriela “Verissimo”: «Sono stato 11 anni con un ragazzo. Adesso frequento un altro» Evasu Gabriel: “C’è un amore ...

erikapretti21 : RT @casiftangeles: ma perché adesso date per scontato che quello che hanno passato con l’ares sia finto? Garko ha confermato le parole di A… - GossipItalia3 : Eva Grimaldi, la verità su Garko: «L’ho sempre protetto, ci avrei fatto anche un figlio» #gossipitalianews - strangersx2 : RT @bubinoblog: #GFVIP EVA GRIMALDI SCARICA ADUA DEL VESCO: 'DOPO TUTTO QUELLO CHE HO VISTO E SENTITO...' - bubinoblog : #GFVIP EVA GRIMALDI SCARICA ADUA DEL VESCO: 'DOPO TUTTO QUELLO CHE HO VISTO E SENTITO...' - IsaeChia : #EvaGrimaldi racconta la verità sulla sua storia con #GabrielGarko (e svela come mai ha tolto il like alla foto di… -