Disabile violentata in istituto di cura a Enna | ora è incinta | indaga la Procura

PALERMO – La procura di Enna indaga su un caso di violenza sessuale su una ragazza disabile ospite dell'Oasi di Troina, istituto per la cura delle disabilita' mentali. La violenza sarebbe avvenuta in primavera, nel periodo in cui si era sviluppato un focolaio Covid nella struttura. La ragazza ora e' in stato d gravidanza. L'Irccs Oasi di Troina, intanto, in merito all'inchiesta avviata dalla Procura, attraverso una nota esprime "massima fiducia nell'operato della magistratura", sottolineando tra l'altro che la denuncia su quanto accaduto "è stata avviata immediatamente" dall'Istituto stesso. Proprio nel rispetto del lavoro degli inquirenti e soprattutto della privacy della persona assistita e della sua famiglia, "l'Oasi ha mantenuto e manterrà – si legge – il più stretto riserbo sulla vicenda". Qualora dall'inchiesta "dovessero emergere responsabilità dirette, ovvero un coinvolgimento da parte di personale interno, l'Istituto adotterà tutti i provvedimenti del caso – prosegue la nota – e ad ogni modo si costituirà parte civile perché parte lesa in questa triste e dolorosa vicenda che ha sorpreso e sconvolto la dirigenza e il personale tutto, che svolge con responsabilità il proprio lavoro".

