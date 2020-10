Debacle Lega in Lombardia, il populismo non è la strada giusta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Matteo Salvini e la Lega escono ridimensionati dalle Amministrative in Lombardia. Un segno che la strada del populismo non funziona più? Il secondo turno delle Elezioni Amministrative in Lombardia ha rappresentato una vera e propria doccia fredda per la Lega di Matteo Salvini, sconfitta 4 a 2 dal centrosinistra. In particolare, clamorosa è stata la sconfitta nella città simbolo di Legnano. Dolorosa anche la beffa di Lecco, nel capoluogo il Carroccio ha perso per soli 31 voti. Il day-after in casa Lega è rappresentato dall’analisi del voto e dalla presa di coscienza della sconfitta. “In Lombardia non è andata come ci aspettavamo, sono dati sui quali riflettere” sono le parole di Matteo Salvini. ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Matteo Salvini e laescono ridimensionati dalle Amministrative in. Un segno che ladelnon funziona più? Il secondo turno delle Elezioni Amministrative inha rappresentato una vera e propria doccia fredda per ladi Matteo Salvini, sconfitta 4 a 2 dal centrosinistra. In particolare, clamorosa è stata la sconfitta nella città simbolo di Legnano. Dolorosa anche la beffa di Lecco, nel capoluogo il Carroccio ha perso per soli 31 voti. Il day-after in casaè rappresentato dall’analisi del voto e dalla presa di coscienza della sconfitta. “Innon è andata come ci aspettavamo, sono dati sui quali riflettere” sono le parole di Matteo Salvini. ...

ciaostars : Ma della debacle della lega ai ballottaggi non parla nessuno? - gorlachance : @giusmo1 @repubblica @CarmeloLopapa Debacle della #lega, ennesima battaglia persa ?????? - eia58 : RT @PeppeMorano: Alla débacle generale del Capitone va aggiunta anche questa. Cascina (Pisa) va al centrosinistra: la Lega sconfitta in ca… - GStasolla66 : RT @PeppeMorano: Alla débacle generale del Capitone va aggiunta anche questa. Cascina (Pisa) va al centrosinistra: la Lega sconfitta in ca… - magnagati86 : RT @PeppeMorano: Alla débacle generale del Capitone va aggiunta anche questa. Cascina (Pisa) va al centrosinistra: la Lega sconfitta in ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Debacle Lega Débacle al ballottaggio, Urzì: "Zanin abbandonato dalla Lega provinciale. Il Carroccio 'defilato' corresponsabile della sconfitta" La Voce di Bolzano Salvini affonda in Calabria: gestione inadeguata e rappresentanti impreparati

Quella del leader della Lega Nord è stata un’autentica debacle. Nella sua analisi del voto calabrese l’avvocato Carlo Salvo ...

Quella del leader della Lega Nord è stata un'autentica debacle. Nella sua analisi del voto calabrese l'avvocato Carlo Salvo ...