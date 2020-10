Coronavirus Inter, Bastoni positivo in U21. Tamponi a tutti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) MILANO - In attesa di conoscere l'esito del terzo tampone al quale si è sottoposto Alessandro Bastoni dal ritiro della Nazionale Under 21 , il difensore nerazzurro è risultato prima negativo, domenica,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) MILANO - In attesa di conoscere l'esito del terzo tampone al quale si è sottoposto Alessandrodal ritiro della Nazionale Under 21 , il difensore nerazzurro è risultato prima negativo, domenica,...

janouc2603 : RT @sportli26181512: Coronavirus #Inter, Bastoni positivo in U21. Tamponi a tutti: In attesa di conoscere l'esito del terzo tampone al qual… - sportli26181512 : Coronavirus #Inter, Bastoni positivo in U21. Tamponi a tutti: In attesa di conoscere l'esito del terzo tampone al q… - Pall_Gonfiato : Oltre al difensore dell' #Inter c'è un portiere dell' #Atalanta - Frabonav : RT @RaiSport: ? #Covid: #Bastoni è positivo, atteso il terzo tampone Il #difensore a #Tirrenia con l'#Under 21. All'#Inter test per tutti… - Achraf_Hakimi2 : #Bastoni è a #Tirrenia con l'#Under 21. All'#Inter test per tutti ?? -