Coronavirus: contagi in aumento, stretta prefettura Monza sui controlli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - L'impennata dei contagi in provincia di Monza e Brianza - oggi si contano 34 nuovi casi - ha spinto la prefettura a intensificare i controlli per il contenimento del Covid19. Durante una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, a cui ha preso parte anche il sindaco di Monza, Dario Allevi, il prefetto Patrizia Palmisani ha deciso di "disporre un ulteriore innalzamento del livello dei controlli avviati lo scorso marzo per la vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus". La stretta riguarderà i luoghi dove si creano frequenti assembramenti: accanto alle zone della movida e ai locali, "i servizi di vigilanza interesseranno anche le aree vicine alle strutture ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - L'impennata deiin provincia die Brianza - oggi si contano 34 nuovi casi - ha spinto laa intensificare iper il contenimento del Covid19. Durante una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, a cui ha preso parte anche il sindaco di, Dario Allevi, il prefetto Patrizia Palmisani ha deciso di "disporre un ulteriore innalzamento del livello deiavviati lo scorso marzo per la vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus". Lariguarderà i luoghi dove si creano frequenti assembramenti: accanto alle zone della movida e ai locali, "i servizi di vigilanza interesseranno anche le aree vicine alle strutture ...

