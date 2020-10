Cobra Kai, quando il cattivo di Karate Kid diventa l'eroe (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Togli la cera, metti la cera”, giusto per citare. C'era un film –spettinato, retorico, manicheo finché si vuole- che ha marchiato l'adolescenza di noi padri ora cinquantenni; e alla cui visione, ora, noi padri cinquantenni percorsi da brividi di nostalgia, costringiamo i nostri figli. Nella speranza che i figli lo trasmettano per via orale ai nipoti, bisognosi di vivere la vita sul filo del rispetto e dell'onore. Il film si chiamava Karate Kid, anno 1984. Un cult. Narrava di Danny LaRusso, un'adolescente sfigato e bullizzato che, instradato da un maestro cintura nera giapponese (il signor Miyagi san) vinceva il torneo della scuola e spaccava il naso al bullozzo scorretto Johnny Lawrence. Era un inno ai buoni sentimenti, alla tenacia e al rispetto dei più deboli. Ci fecero un paio di sequel di non brillante fattura. Nessuno sano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Togli la cera, metti la cera”, giusto per citare. C'era un film –spettinato, retorico, manicheo finché si vuole- che ha marchiato l'adolescenza di noi padri ora cinquantenni; e alla cui visione, ora, noi padri cinquantenni percorsi da brividi di nostalgia, costringiamo i nostri figli. Nella speranza che i figli lo trasmettano per via orale ai nipoti, bisognosi di vivere la vita sul filo del rispetto e dell'onore. Il film si chiamavaKid, anno 1984. Un cult. Narrava di Danny LaRusso, un'adolescente sfigato e bullizzato che, instradato da un maestro cintura nera giapponese (il signor Miyagi san) vinceva il torneo della scuola e spaccava il naso al bullozzo scorretto Johnny Lawrence. Era un inno ai buoni sentimenti, alla tenacia e al rispetto dei più deboli. Ci fecero un paio di sequel di non brillante fattura. Nessuno sano di ...

