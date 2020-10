Chiesa Juventus, Commisso deluso: “Ci sono rimasto male. Ancora deve chiamarmi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiesa Juventus – Il colpo Chiesa alla Juventus è stato il botto finale del mercato di Paratici. Dopo Arthur, Kulusevski, Morata e McKennie, è arrivato il giovane figlio d’arte. L’approdo di Chiesa in bianconero però ha sollevato tante polemiche e insulti da parte dei tifosi viola. Infatti a Firenze non hanno preso bene il passaggio del classe 97 alla Juventus. Anche Commisso ha detto la sua sul caso Chiesa. Chiesa Juventus, le parole di Commisso Rocco Commisso, a margine della presentazione ufficiale del nuovo centro sportivo viola, ha parlato dell’addio di Chiesa dalla Fiorentina. Parole dure che fanno capire quanto il ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Il colpoallaè stato il botto finale del mercato di Paratici. Dopo Arthur, Kulusevski, Morata e McKennie, è arrivato il giovane figlio d’arte. L’approdo diin bianconero però ha sollevato tante polemiche e insulti da parte dei tifosi viola. Infatti a Firenze non hanno preso bene il passaggio del classe 97 alla. Ancheha detto la sua sul caso, le parole diRocco, a margine della presentazione ufficiale del nuovo centro sportivo viola, ha parlato dell’addio didalla Fiorentina. Parole dure che fanno capire quanto il ...

juventusfc : ?? There's a new #??2??2?? in town! La tua maglia ?? di @federicochiesa è disponibile ora! ??… - acffiorentina : Chiesa ceduto alla Juventus ?? - romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - Dukedesajvas : Il Presidente #Commisso: «#Chiesa? Non si è fatto sentire. Non credo di meritarmelo». Un povero illuso, oltre che… - andreadesider10 : RT @calciotoday_it: ??? 'Chiesa mi ha deluso, non ci ha neanche chiamato' ??Dopo #Pradè, anche #Commisso entra a muso duro su Federico #Chie… -