Calciomercato Juventus | affare a parametro zero | il futuro guarda all’Olanda

affare in arrivo a parametro zero per il Calciomercato della Juventus? Niente affatto, per la disperazione dei tifosi bianconeri. Secondo le recenti notizie i campioni d'Italia dovranno guardare altrove per rinforzarsi sul mercato degli svincolati, qualora ce ne sia realmente bisogno. Fabio Paratici sembrava infatti aver messo gli occhi su Mario Gotze, attaccante in uscita dal Borussia Dortmund e recentemente accostato oltre che alla Juve anche a Milan, Fiorentina, Roma e Lazio. Il giocatore ex Bayern Monaco, però, terminato il suo contratto con i gialloneri, ha deciso di ripartire dal PSV: il futuro guarda all'Olanda e per il campione del mondo con la Germania nel 2014 la carriera proseguirà nella Eredivisie.

