Belen e Stefano: puntare su amore e carriera per dimenticare? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Belen e Stefano dopo la loro separazione sono andati avanti. Da un lato la bella showgirl argentina ha ritrovato il sorriso con Antonio Spinalbese. Mentre dall’altro Stefano è concentratissimo sulla sua carriera. Escamotage per superare il dolore? Belen e Stefano hanno vissuto una bellissima storia d’amore. I due avevano deciso di riprovare a stare insieme, ma le cose non sono andate come speravano. Dalla loro separazione i dueArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020)dopo la loro separazione sono andati avanti. Da un lato la bella showgirl argentina ha ritrovato il sorriso con Antonio Spinalbese. Mentre dall’altroè concentratissimo sulla sua. Escamotage per superare il dolore?hanno vissuto una bellissima storia d’. I due avevano deciso di riprovare a stare insieme, ma le cose non sono andate come speravano. Dalla loro separazione i dueArticolo completo: dal blog SoloDonna

