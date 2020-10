Approvato decreto Covid: mascherine obbligatorie al chiuso, multe confermate (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha Approvato l’ultimo decreto legge relativo alle misure anti Covid dopo l’incremento dei casi registrato nel nostro paese (oggi 3678 nuovi casi e 31 vittime, seppur con record di tamponi), proprio con l’intenzione di limitare il più possibile il diffondersi del contagio in maniera capillare come accaduto durante la primavera. Obbligo mascherine totale Il governo ha di fatto reso obbligatorie le mascherine indossate in qualunque luogo chiuso al di fuori della propria abitazione, a differenza di quanto accadeva in precedenza dove scattava l’obbligo solo per le zone aperte al pubblico soggette al sovraffollamento. Da oggi invece come riportato testualmente dal testo del decreto (“in tutti i ... Leggi su giornal (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri hal’ultimolegge relativo alle misure antidopo l’incremento dei casi registrato nel nostro paese (oggi 3678 nuovi casi e 31 vittime, seppur con record di tamponi), proprio con l’intenzione di limitare il più possibile il diffondersi del contagio in maniera capillare come accaduto durante la primavera. Obbligototale Il governo ha di fatto resoleindossate in qualunque luogoal di fuori della propria abitazione, a differenza di quanto accadeva in precedenza dove scattava l’obbligo solo per le zone aperte al pubblico soggette al sovraffollamento. Da oggi invece come riportato testualmente dal testo del(“in tutti i ...

