Zingaretti a TPI | “Io ministro? No | già duro fare segretario e governatore”

Paolo46028084 : @tpi Nicola Zingaretti sei una TESTADIKAZZO - stefigasparini : RT @tpi: Nicola #Zingaretti risponde alle #Sardine con una lettera su TPI: “Caro Mattia #Santori, ti scrivo...”Oggi il #Pd è il pilastro un… - giulio_gambino : RT @tpi: Nicola #Zingaretti risponde alle #Sardine con una lettera su TPI: “Caro Mattia #Santori, ti scrivo...”Oggi il #Pd è il pilastro un… - tpi : Nicola #Zingaretti risponde alle #Sardine con una lettera su TPI: “Caro Mattia #Santori, ti scrivo...”Oggi il #Pd è… - PD_Lazio : LA RISPOSTA DI ZINGARETTI ALLE SARDINE -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti TPI

TPI

"Non è quello per il quale ho combattuto". Così l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista in una intervista che andrà in onda questa sera a Pizzapulita su La7."Che il Pd cerchi di spaccare il M5S non mi sconvolge. È la politica. Che lo faccia spingendo su uno strumento rischioso per l’Italia ed oltretutto meno efficace di altre azioni da mettere in campo sì ...