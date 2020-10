World of Warcraft: un film con Henry Cavill nei panni di Arthas? 'Un sogno' per il co-creatore del gioco (Di martedì 6 ottobre 2020) Se siete fan di tutto ciò che riguarda i giochi di ruolo, compresi i programmi TV, avrete senza dubbio visto un'anteprima del nuovo look di Geralt nella prossima stagione di The Witcher pubblicata questa settimana.Com'era ovvio le immagini hanno suscitato la fantasia di moltissimi fan e a quanto pare hanno persino spinto il co-creatore di World of Warcraft a riflettere su un ipotetico ruolo di Henry Cavill all'interno di un futuro film dedicato al gioco. Tutto è partito dalla narrative designer di World of Warcraft, Anne Stickney, che ha risposto a un tweet sulle immagini di Geralt.Da lì diversi membri di Blizzard hanno affermato come Henry Cavill potrebbe essere l'attore giusto nei ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Se siete fan di tutto ciò che riguarda i giochi di ruolo, compresi i programmi TV, avrete senza dubbio visto un'anteprima del nuovo look di Geralt nella prossima stagione di The Witcher pubblicata questa settimana.Com'era ovvio le immagini hanno suscitato la fantasia di moltissimi fan e a quanto pare hanno persino spinto il co-diofa riflettere su un ipotetico ruolo diall'interno di un futurodedicato al. Tutto è partito dalla narrative designer diof, Anne Stickney, che ha risposto a un tweet sulle immagini di Geralt.Da lì diversi membri di Blizzard hanno affermato comepotrebbe essere l'attore giusto nei ...

