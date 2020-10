Vip del reality show ha un orgasmo in diretta Tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Che questo reality show non fosse proprio all’insegna della sobrietà e del buon senso è cosa nota a tutti. E chi si lamenta del Grande Fratello ne dovrà riconoscere, nonostante tutto, la (quasi) sobrietà. Il segreto del successo della popolare trasmissione in onda su MTV è d’altronde da ricercare proprio nel trash estremo dei suoi concorrenti, che non mancano puntualmente di lasciarsi andare a scene di nudo, sesso e colossali sbronze sotto gli occhi delle telecamere. Stiamo parlando di Geordie Shore, lo conoscete? (Continua...) Un format di marca britannica che ha visto di recente l’esordio anche di un volto noto agli italiani, la bella ereditiera Elettra Lamborghini, nipote ed erede di Ferruccio che nel 1963 aveva fondato l’omonima casa automobilistica divenuta simbolo del lusso ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 ottobre 2020) Che questonon fosse proprio all’insegna della sobrietà e del buon senso è cosa nota a tutti. E chi si lamenta del Grande Fratello ne dovrà riconoscere, nonostante tutto, la (quasi) sobrietà. Il segreto del successo della popolare trasmissione in onda su MTV è d’altronde da ricercare proprio nel trash estremo dei suoi concorrenti, che non mancano puntualmente di lasciarsi andare a scene di nudo, sesso e colossali sbronze sotto gli occhi delle telecamere. Stiamo parlando di Geordie Shore, lo conoscete? (Continua...) Un format di marca britannica che ha visto di recente l’esordio anche di un volto noto agli italiani, la bella ereditiera Elettra Lamborghini, nipote ed erede di Ferruccio che nel 1963 aveva fondato l’omonima casa automobilistica divenuta simbolo del lusso ...

GiorgettaMason : RT @Manuel_Real_Off: E andiamooooo siiiiii Rivogliamo Franceska kon la k in kasaaaaaaaaaaaaaa #gfvip - trash_italiano : Quanti followers hanno guadagnato i concorrenti del Grande Fratello Vip? - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Paura del contagio: così VIP e politici di sinistra non vanno più a fare passerella sulle navi dei clandestini https:… - tommasobenocci : RT @fulvioabbate: Viva Fulvio Abbate, vincitore immorale del Grande Fratello Vip! @GrandeFratello #GFVIP5 #fulvioabbate - EnzoScacchia : Fotogallery dei FRATELLI SCACCHIA con VIP del mondo dello spettacolo. Clicca sul link sottostante per visualizzare: -