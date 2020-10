Vanessa Incontrada e le altre: la forza del nudo in copertina (Di martedì 6 ottobre 2020) Completamente nuda sulla copertina di Vanity Fair, Vanessa Incontrada è più bella che mai. Sguardo sicuro e sorriso sfuggente, copre il seno con le mani e le parti intime con la gamba accavallata. “Questa cover per me è un punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per le altre donne: affrontiamo una nuova bellezza”, ha detto nell’intervista. Vanessa Incontrada si è fatta paladina della body positivity da quando ha sperimentato sulla sua pelle il dolore per gli attacchi e le offese sull’aspetto. “Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare”, ha detto. I precedenti illustri Quella di ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Completamente nuda sulladi Vanity Fair,è più bella che mai. Sguardo sicuro e sorriso sfuggente, copre il seno con le mani e le parti intime con la gamba accavallata. “Questa cover per me è un punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per ledonne: affrontiamo una nuova bellezza”, ha detto nell’intervista.si è fatta paladina della body positivity da quando ha sperimentato sulla sua pelle il dolore per gli attacchi e le offese sull’aspetto. “Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare”, ha detto. I precedenti illustri Quella di ...

LinoGuanciale : Dalla parte di @VaneIncontrada e di tutte le donne. La bellezza è qualcosa di più di uno stereotipo. - Corriere : Vanessa Incontrada nuda in copertina: «Nessuno mi giudichi. Il mio corpo è un messaggio» - VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - LiviaFilotico : Mannaggia però. Il tuo corpo non è un messaggio. Il tuo corpo è il tuo piacere - macriga3 : Vabbe è nuda. E allora? Non e un granché. E probabilmente è pure tagliuzzata con Photoshop. -