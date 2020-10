Tagadà non è andato in onda su La 7: cosa è successo? Ecco che cosa sappiamo e quando tornerà in onda (Di martedì 6 ottobre 2020) Tagadà non è andato in onda oggi e molti telespettatori si sono chiesti che è successo su La 7 per cancellare la trasmissione. Da quello che sappiamo, il talk show condotto da Tiziana Panella non è stato trasmesso per consentire controlli sanitari dovuti all’emergenza CoVid-19. L’annuncio ufficiale è arrivato dal canale televisivo direttamente su Twitter. Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì #6ottobre 2020 – #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7 di Tiziana Panella#La7 #tagada #tagadala7 pic.twitter.com/lgJUgS0r5o— La7 (@La7tv) October 6, 2020I controlli sono scattati per verificare che nessuno ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Tagadà non èinoggi e molti telespettatori si sono chiesti che èsu La 7 per cancellare la trasmissione. Da quello che, il talk show condotto da Tiziana Panella non è stato trasmesso per consentire controlli sanitari dovuti all’emergenza CoVid-19. L’annuncio ufficiale è arrivato dal canale televisivo direttamente su Twitter. Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi – martedì #6ottobre 2020 – #La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare inil consueto appuntamento con @tagadala7 di Tiziana Panella#La7 #tagada #tagadala7 pic.twitter.com/lgJUgS0r5o— La7 (@La7tv) October 6, 2020I controlli sono scattati per verificare che nessuno ...

La7tv : Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari oggi - martedì #6ottobre 2020 - #La7 ha deciso, a scopo precauzio… - La7tv : #tagada Il prof. Matteo #Bassetti a carte scoperte: 'Io in politica? Mi piacerebbe poter contribuire a migliorare i… - prestia_fabio : RT @FQMagazineit: Tagadà, ecco perché non è andato in onda: “Controlli sanitari” - LPincia : RT @AMOREGRANDEE: UNA BELLA NOTIZIA ! In tv niente Tiziana Panella e Tagadà. La7 non li manda in onda - Il Tempo - prestia_fabio : RT @tvblogit: Tagadà oggi non va in onda: in corso controlli sanitari -