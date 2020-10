Spadafora | «Juventus-Napoli non è stato un grande spettacolo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il commento di Vincenzosu quanto accaduto inraccolto dal Corriere della Sera in un’intervista. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera commentando i fatti relativi a. Queste le sue parole. DECISIONE DIVERSA – «non è più una partita e non serve schierarsi. Non si deve fare confusione nell’interpretazione dei protocolli, che sono chiari e stabiliscono responsabilità precise. Sarebbemeglio trovare una soluzione condivisa: non èun...