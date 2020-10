Shannen Doherty | il tumore avanza | “Ma la mia vita non è finita”

(Di martedì 6 ottobre 2020) La notizia è arrivata ai fan solo a febbraio di quest’anno, ma le persone a lei care l’hanno saputo ad inizio 2019, durante una cena nella sua casa a Venice, California.ha di nuovo il cancro, stavolta al 4° stadio. Ed ha parlato di questi ultimi mesi in una commossa intervista ad Elle. “Ero una ragazzina arrabbiata, ma il cancro ti cambia”era conosciuta come Brenda di Beverly Hills 90210. Ma, più che il lavoro, ciò che ha dominato i suoi anni ’90 sono stati i titoli dei tabloid, che ai tempi la descrivevano come un’indomabile e capricciosa diva. “La gente non pensava fossi una persona riservata”, ha raccontato nell’intervista a Elle, “perché uscivo tanto e frequentavo le feste. Ma nel frattempo stavo soffrendo ...

Beverly Hills, 90210 ha appena compiuto 30 anni: scopriamo dieci curiosità sulla serie anni '90. Non c'è un modo facile per dirlo: Beverly Hills, 90210 ha appena compiuto 30 anni. La prima messa in on ...