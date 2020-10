Risarcimenti truffati banche: ecco i primi rimborsi ai risparmiatori (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ una notizia che certamente farà felici non poche persone: “Stiamo risarcendo quelli che hanno pagato con i loro soldi la crisi del 2007-2008. Tutti quelli che sono stati truffati dalle banche saranno risarciti, e finalmente stanno partendo i bonifici per i truffati“. Queste le parole usate dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook, in relazione ai previsti Risarcimenti truffati banche. Si tratta in effetti di una vasta platea di risparmiatori, vittime di artifici e raggiri da parte di noti istituti di credito – finiti anni addietro al centro di indagini e fatti poco edificanti: tra gli altri, qui citiamo Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ una notizia che certamente farà felici non poche persone: “Stiamo risarcendo quelli che hanno pagato con i loro soldi la crisi del 2007-2008. Tutti quelli che sono statidallesaranno risarciti, e finalmente stanno partendo i bonifici per i“. Queste le parole usate dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook, in relazione ai previsti. Si tratta in effetti di una vasta platea di, vittime di artifici e raggiri da parte di noti istituti di credito – finiti anni addietro al centro di indagini e fatti poco edificanti: tra gli altri, qui citiamo Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa ...

