Quando Gabriel Garko a Sanremo parlò di gay e unioni civili

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il 2016 è stato perl’anno della svolta dato che – come confessato recentemente al Grande Fratello Vip – è riconducibile a quel periodo la decisione di togliersi la maschera e di iniziare a vivere la propria vita privata alla luce del sole., proprio nel 2016, aveva iniziato a dire ad alcuni addetti ai lavori di essere omosessuale ed aveva gettato la maschera svelando alla stampa la sua vera età, fino ad allora sempre falsata per volere dell’ufficio stampa della Ares Film. Quell’annoè stato fra i co-conduttori del Festival dial fianco di Carlo Conti e durante una delle tante conferenze stampa aveva parlato di gay e di. “Io icona gay? Se mi desidera un uomo ...

jvstrobby : RT @impasticcata: io quando la vergine psycho della valle, la copia sbiadita ikea di gabriel garko e la bigotta coreografa compaiono sullo… - Ascendiina1 : RT @impasticcata: io quando la vergine psycho della valle, la copia sbiadita ikea di gabriel garko e la bigotta coreografa compaiono sullo… - softgra : RT @impasticcata: io quando la vergine psycho della valle, la copia sbiadita ikea di gabriel garko e la bigotta coreografa compaiono sullo… - softgra : RT @keira25672373: Oppini bravo 'raga comunque ogni sera almeno un'ora dedicata ad Adua. Il fidanzato, Gabriel, la sorella'. EH. SIGNORIN… - SaraGolubovic92 : RT @impasticcata: io quando la vergine psycho della valle, la copia sbiadita ikea di gabriel garko e la bigotta coreografa compaiono sullo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Gabriel

Adua Del Vesco, nell'ultima puntata del GF Vip, ha confessato tutta la verità sulla sua storia con Massimiliano Morra.Recensione del sedicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, un (non) finale che mantiene le promesse. È un po' strano mettersi a scrivere questa recensione di The Walking Dead 10x16, ...