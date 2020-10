Ondata di positivi vip tra Palazzo e media. Si ferma la Consulta e chiude "La Stampa" (Di martedì 6 ottobre 2020) Stefano Zurlo Più che un assedio, sembra una partita a scacchi. Il virus avanza, casella dopo casella, sempre più imprevedibile Più che un assedio, sembra una partita a scacchi. Il virus avanza, casella dopo casella, sempre più imprevedibile. Come un giocatore consumato. Colpisce l'argenteria del Palazzo, paralizza le commissioni, si insinua nei saloni austeri della Consulta. C'è qualcosa di perfido nel cammino quasi inarrestabile del contagio. È positiva Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute. È positivo il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo e ci sono quattro tamponi con esito sfortunato alla Corte Costituzionale che si presume sia non solo il sacro tempio del diritto ma anche uno dei luoghi istituzionali più presidiati del Paese. Niente. Il nemico passa da tutte le parti e ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Stefano Zurlo Più che un assedio, sembra una partita a scacchi. Il virus avanza, casella dopo casella, sempre più imprevedibile Più che un assedio, sembra una partita a scacchi. Il virus avanza, casella dopo casella, sempre più imprevedibile. Come un giocatore consumato. Colpisce l'argenteria del, paralizza le commissioni, si insinua nei saloni austeri della. C'è qualcosa di perfido nel cammino quasi inarrestabile del contagio. È positiva Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute. È positivo il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo e ci sono quattro tamponi con esito sfortunato alla Corte Costituzionale che si presume sia non solo il sacro tempio del diritto ma anche uno dei luoghi istituzionali più presidiati del Paese. Niente. Il nemico passa da tutte le parti e ...

Il Covid-19 e la seconda ondata (dell'infodemia): diffidate di chi usa i numeri assoluti Il Sole 24 ORE Ondata di positivi vip tra Palazzo e media. Si ferma la Consulta e chiude "La Stampa"

È positiva Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute ... Anche qui il virus si era affacciato ai tempi della prima ondata - peraltro mai finita in attesa della seconda - aggredendo, sia pure in modo ...

I listini tirano un sospiro di sollievo anche dopo i segnali positivi sulla salute del presidente Usa e cavalcano il rimbalzo del greggio. A Milano bene Nexi dopo l'annuncio della fusione con Sia ...

È positiva Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute ... Anche qui il virus si era affacciato ai tempi della prima ondata - peraltro mai finita in attesa della seconda - aggredendo, sia pure in modo ...