Napoli, arriva la decisione del giudice sul match a Torino (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il giudice sportivo della serie A ha deciso di omologare i risultati della terza giornata, lasciando in sospeso il match di Torino. Come noto a scendere in campo solo la Juventus, mentre il Napoli – a causa di due giocatori positivi e in seguito alla nota dell'Asl che imponeva il divieto di trasferta – non c'era. Resta quindi sub-iudice il risultato della partita che non si è disputata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

