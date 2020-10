Maxi frode agli ospedali | 45 000 mascherine non a norma

rep_bari : Maxi frode su mascherine agli ospedali, denunciati sette imprenditori di Foggia, Bari, Taranto, Perugia e Verona [a… - jacopogiliberto : RT @wganapini: Reggio #Aemilia Operazione Billions,decine i reggiani complici nella maxi frode fiscale. - wganapini : Reggio #Aemilia Operazione Billions,decine i reggiani complici nella maxi frode fiscale. - dvaldi1 : Sigilli al ristorante per maxi frode fiscale, evasi 1,3 milioni di euro e trovati 16 lavoratori in nero… - Eraclito99 : RT @GDF: Operazione #Malaffare della #GDF #Messina. Scoperta maxi #frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio dei #Nebrodi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi frode

La Repubblica

Nello specifico 3 persone sono state denunciate a piede libero per “manovre speculative su merci”; 4 persone, invece, per “frode in commercio”, “frode in pubbliche forniture” nonché per aver immesso ...Nello specifico 3 persone sono state denunciate a piede libero per "manovre speculative su merci"; 4 persone, invece, per "frode in commercio", "frode in pubbliche forniture" nonché per aver ...