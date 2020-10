Mamma fa retromarcia | investe e uccide la figlia di 3 anni con la sua auto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Un terribile fatto di cronaca si è verificato nella città di Luzerne, in Pennsylvania. Una bambina di appena tre, che si chiamava Lina, è stata travolta dall’guidata dalla suaed è morta. Un incidente fatale, che non ha lasciato alcuno scampo alla piccola. Stando a quanto saputo fino a questo momento, la bimba è fuggita dal parco nella giornata di sabato scorso. All’interno del parco i suoi familiari stavano festeggiando il compleanno della zia di Lina. La bambina ha riconosciuto il rumore del mezzo della madre ed è dunque corsa verso di lei, ma la donna non l’ha vista arrivare e l’ha investita con il suo Suv mentre era intenta ad effettuare un parcheggio. Lina è caduta per terra ed ha sbattuto in modo violento sull’asfalto. A riferire ...