Libia e Italia si incontrano per parlare di greggio (Di martedì 6 ottobre 2020) Non devono esistere controversie politiche e quindi diplomatiche quando si parla di petrolio e i nostri rapporti in tal senso con la Libia si devono ergere soprattutto si una proficua collaborazione. Attraverso le righe del Giornale Diplomatico si erge la profonda verità : Il presidente della NOC National Oil Corporation della Libia, Mustafa Sanalla, ha incontrato l'ambasciatore Italiano, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, per parlare di energia e dimostrare che il vero anello che unisce i due Paesi che passa attraverso una concreta cooperazione libica con le imprese Italiane. Il verbo ha spaziato sulla situazione degli impianti petroliferi e la cooperazione libica con le imprese Italiane. L'incontro si è concentrato "sulla situazione ...

