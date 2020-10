Golf | Francesco Molinari torna in gara a Las Vegas

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020)è pronto a gareggiare per la prima volta dopo il lockdown. Il numero uno italiano, protagonista in positivo della Ryder Cup 2018, non partecipa a una competizione dallo scorso marzo, quando si trovava in Florida prima della sospensione del The Players Champioship per emergenza coronavirus. Chicco prenderà parte nel weekend in arrivo allo Shriners Hospitals For Children Open, torneo valevole per il PGA Tour che si svolgerà da giovedì 8 a domenica 11 ottobre a Lasè l’ultimo dei big are a indopo il lungo stop per la pandemia.