GF Vip | la lettera della pace per Elisabetta e Briatore | “Viviamo rispettandoci”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) La conduttrice ha ricevuto unadal suo ex marito Come avevamo anticipato in un precedente articolo, ieri sera al Grande Fratello Vip c’è stata una sorpresa perGregoraci, che chiamata da Alfonso Signorini nella stanza dei led ha appresoinviatale dal suo ex marito Flavio. Unache sembra un tentativo di fare la. Ladi FlavioView this post on Instagram @flavio ha scritto unaper @gregoracireal: è arrivato il momento di affrontare un conflitto mai davvero superato. #GFVIP A post shared by Grande Fratello ...