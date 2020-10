Genoa, agente Criscito: “Alcune avvisaglie del virus prima di partire per Napoli” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Certe avvisaglie ci sono state. A esempio i ragazzi del Genoa mi hanno detto che loro prima della partita si sentivano stanchi e che le gambe in campo erano pesanti. Hanno fatto il tampone prima del match come prevede il protocollo ma poi dopo sono risultati positivi”. Lo ha detto l’agente di Domenico Criscito, Andrea D’Amico, nel corso dell’ultima puntata di TikiTaka su Italia 1. Nella trasmissione condotta da Piero Chiambretti si è affrontato il tema della positività di massa al coronavirus al Genoa e questa sorprendente dichiarazione, che racconta di una fase precedente alla partenza dei giocatori rossoblu per Napoli, è destinata a far discutere. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Certeci sono state. A esempio i ragazzi delmi hanno detto che lorodella partita si sentivano stanchi e che le gambe in campo erano pesanti. Hanno fatto il tamponedel match come prevede il protocollo ma poi dopo sono risultati positivi”. Lo ha detto l’di Domenico, Andrea D’Amico, nel corso dell’ultima puntata di TikiTaka su Italia 1. Nella trasmissione condotta da Piero Chiambretti si è affrontato il tema della positività di massa al coronaale questa sorprendente dichiarazione, che racconta di una fase precedente alla partenza dei giocatori rossoblu per Napoli, è destinata a far discutere.

