Fratelli Bianchi, la scoperta dal carcere: la brutta notizia poco fa (Di martedì 6 ottobre 2020) Le norme contenute nella bozza del nuovo decreto-legge sicurezza prevedono il Daspo e pene più severe per gli autori delle risse fuori dai locali. La morte di Willy Monteiro Duarte, avvenuta a seguito di un brutale pestaggio fuori da una discoteca a Colleferro, in provincia di Roma, apre le porte alla realizzazione di un nuovo decreto-legge sulla sicurezza. Il Governo sta infatti preparando l’attuazione di pene più severe per coloro che generano risse fuori dai locali. Le nuove norme sulle risse fuori dai locali Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, stanno lavorando alla realizzazione di un nuovo decreto-legge che renda più severe le pene per il reato di rissa. Le multe per i partecipanti saliranno da 309 a 2000 euro. Nel caso in cui si provochi il ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 ottobre 2020) Le norme contenute nella bozza del nuovo decreto-legge sicurezza prevedono il Daspo e pene più severe per gli autori delle risse fuori dai locali. La morte di Willy Monteiro Duarte, avvenuta a seguito di un brutale pestaggio fuori da una discoteca a Colleferro, in provincia di Roma, apre le porte alla realizzazione di un nuovo decreto-legge sulla sicurezza. Il Governo sta infatti preparando l’attuazione di pene più severe per coloro che generano risse fuori dai locali. Le nuove norme sulle risse fuori dai locali Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, stanno lavorando alla realizzazione di un nuovo decreto-legge che renda più severe le pene per il reato di rissa. Le multe per i partecipanti saliranno da 309 a 2000 euro. Nel caso in cui si provochi il ...

Exbiondo1 : @PBerizzi @RobertoRenga Volendo si potrebbe anche migliorare. X esempio i fratelli Bianchi alle politiche sociali.... - LallaLaurav : @maramarini31 Ah ma allora i fratelli Bianchi sono immigrati e non lo sapevamo... - dilio_bianchi : Mi spiace ...... CONTE /BERGOGLIO ma non siamo fratelli.... ..mia mamma non faceva il mestiere della tua! era solt… - LCafeinter : RT @Kataklinsmann: Comunque carina sta cosa che i nuovi acquisti vengano sempre accolti dai fratelli Bianchi. - nicecat11078480 : @DildoBaggjns Quindi i fratelli Bianchi sono dei veri gentleman. -