Fassina bacchetta Repubblica | “Migrare non è un diritto”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – “Fuoco amico” colpisce il quotidiano La. La reprimenda per un errore – forse voluto – arriva infatti nientemeno che da Stefano, deputato di Liberi e Uguali, che su Twitteril giornale in tema migrazione. A parer suo, non è un diritto: il vero diritto sarebbe quello a non emigrare (e nell’enciclica di Papa Francesco che si cita in effetti parrebbe scritto così).: “Cara, c’è un errore” “Cara ⁦@” scrivesu Twitter “segnalo errore nell’occhiello dell’apertura di oggi: in #TuttiFratelli #PapaFrancesco scrive (par. 38) che “va riaffermato il diritto a NON emigrare, cioè a ...