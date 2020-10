“Fai schifo, ma quando muori?” Un’altra casa degli orrori: anziani umiliati (Di martedì 6 ottobre 2020) Un’altra casa di riposo degli orrori. A Monza i degenti erano trattati come bestie, insultati e picchiati. Ci pensano i Carabinieri. Si divertivano a gettare acqua addosso agli anziani indifesi e bloccati nel letto, e quando finiva il ‘gioco’ li schernivano e umiliavano con frasi del tipo: “fai schifo, ma quando muori?”. Tre donne e un uomo che lavoravano in una casa di riposo di Besana Brianza, in provincia di Monza, sono stati abbastanza fortunati, la giustizia è stata clemente con loro: i quattro mostri hanno patteggiato una condanna a un anno e otto mesi e un anno e quattro mesi per maltrattamenti. Non vedranno il carcere. Le indagini sulla casa degli ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Un’altradi riposo. A Monza i degenti erano trattati come bestie, insultati e picchiati. Ci pensano i Carabinieri. Si divertivano a gettare acqua addosso agliindifesi e bloccati nel letto, efiniva il ‘gioco’ li schernivano e umiliavano con frasi del tipo: “fai, mamuori?”. Tre donne e un uomo che lavoravano in unadi riposo di Besana Brianza, in provincia di Monza, sono stati abbastanza fortunati, la giustizia è stata clemente con loro: i quattro mostri hanno patteggiato una condanna a un anno e otto mesi e un anno e quattro mesi per maltrattamenti. Non vedranno il carcere. Le indagini sulla...

