Coronavirus: salgono a 51 candidati vaccini allo studio sull'uomo, 10 in fase 3 (Di martedì 6 ottobre 2020) Corre la ricerca sui vaccini contro Covid-19: risultano attualmente in fase clinica 51 candidati, mentre sono 10 quelli già arrivati a studi di fase 3. A pubblicare l'elenco è l'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani: si tratta di 4 prodotti sviluppati in Cina (da Sinovac, Bejing Institute-Sinopharm, Wuhan Institute-Sinopharm, e Cansino Biological), di quello Oxford-Irbm-AstraZeneca, di quello americano targato Moderna-Niaid, del siero russo del Gamaleya Research Institute, del siero di Novavax (Usa), di quello J&J (Usa attualmente in fase 1-2-3), e quello di BionTech-Pfizer sviluppato tra Germania e Stati Uniti insieme alla cinese Fosun Pharma. Al momento, secondo i rilevamenti effettuati dall'Oms, dalla London School of Hygiene and Tropical ...

Aumentano i casi di positività al coronavirus a Seui, uno dei quattro Comuni sardi in semi-lockdown (IL VIDEO) a causa dell'innalzamento dei contagi. Nel paese sono stati accertati altri sei positivi, ...

Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. A Randazzo, nel Catanese, due cittadini sarebbero stati riscontrati positivi al Covid-19.

Aumentano i casi di positività al coronavirus a Seui, uno dei quattro Comuni sardi in semi-lockdown (IL VIDEO) a causa dell'innalzamento dei contagi. Nel paese sono stati accertati altri sei positivi, ...Salgono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. A Randazzo, nel Catanese, due cittadini sarebbero stati riscontrati positivi al Covid-19.