Chiesa alla Juve, i tifosi della viola lo contestano: “Traditore, non tornare a Firenze” (Di martedì 6 ottobre 2020) Federico Chiesa è della Juventus: i tifosi della Fiorentina hanno visto il passaggio ai rivali come un tradimento e lo hanno contestato. Si sono corteggiati a lungo e già lo scorso anno Federico Chiesa voleva fortemente diventare un calciatore della Juventus. Il passaggio è saltato perché Comisso, nuovo presidente della Fiorentina, si è messo in … L'articolo Chiesa alla Juve, i tifosi della viola lo contestano: “Traditore, non tornare a Firenze” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 ottobre 2020) Federicontus: iFiorentina hanno visto il passaggio ai rivali come un tradimento e lo hanno contestato. Si sono corteggiati a lungo e già lo scorso anno Federicovoleva fortemente diventare un calciatorentus. Il passaggio è saltato perché Comisso, nuovo presidenteFiorentina, si è messo in … L'articolo, ilo: “Traditore, nona Firenze” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

acffiorentina : Chiesa ceduto alla Juventus ?? - DiMarzio : #Chiesa alla @juventusfc : ormai in chiusura anche per il rinnovo con la @acffiorentina propedeutico per il prestit… - DiMarzio : #Chiesa alla @juventusfc, tutto fatto @SkySport #calciomercato - CristinaCmr : RT @LucioMalan: La voce del cardinale Zen, che difende l’autonomia della sua chiesa rispetto al Partito Comunista Cinese e la libertà di Ho… - FrankDeSboer : RT @LGWsport: Sapete perchè adesso sono contento di #Chiesa alla #juventus? Perchè adesso hanno capito che il #Milan fa paura. #Buongiorno -