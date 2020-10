Chi è Mirko Scarcella, il guru di Instagram smascherato da Le Iene? (Di martedì 6 ottobre 2020) Ecco chi è Mirko Scarcella, il social media manager accusato da Le Iene di essere un impostore Mirko Scarcella è un noto social media manager accusato da Le Iene per il modo che ha di ottenere follower su Instagram. Il primo servizio su di lui è andato in onda a giugno, il programma tornerà a parlare di lui il 12 ottobre. Scarcella è diventato noto per la collaborazione con un personaggio molto famoso: Gianluca Vacchi, è stato lui ad ideare i balletti del noto influencer, dal 2018 hanno però interrotto la loro collaborazione. Scarcella collabora anche con altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo come Fabrizio Corona. Mirko ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Ecco chi è, il social media manager accusato da Ledi essere un impostoreè un noto social media manager accusato da Leper il modo che ha di ottenere follower su. Il primo servizio su di lui è andato in onda a giugno, il programma tornerà a parlare di lui il 12 ottobre.è diventato noto per la collaborazione con un personaggio molto famoso: Gianluca Vacchi, è stato lui ad ideare i balletti del noto influencer, dal 2018 hanno però interrotto la loro collaborazione.collabora anche con altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo come Fabrizio Corona....

Le Iene tornano a parlare di Mirko Scarcella, guru di Instagram al centro di uno speciale del programma di Mediaset. Ecco chi è Scarcella e cosa ha è successo al noto social media manager.

