Casaleggio vs M5S. I grillini alla frutta si scontrano a colpi di “vaffa” (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 giu – Il Movimento 5 stelle è evaporato e il fallimento del progetto di Casaleggio, oggi portato avanti goffamente dal figlio, può dirsi definitivo. Casaleggio jr, avendo constatato che il suo Movimento si è trasformato in partito, ha deciso di prenderne le distanze creando una frattura profonda e insanabile tramite un post sul “Blog delle Stelle”. Ha scritto, in soldoni, che la profezia di suo padre, ossia che tutti gli uomini sono esseri umani e dunque soggetti a tentazioni di vario genere, si è avverata e che quindi il suo sostegno al Movimento 5 stelle non è più scontato, anzi. Di fatto, Casaleggio tende la mano a Di Battista e alla ormai esigua fronda movimentista dei Cinque Stelle. Contestualmente all’ala maggioritaria dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 giu – Il Movimento 5 stelle è evaporato e il fallimento del progetto di, oggi portato avanti goffamente dal figlio, può dirsi definitivo.jr, avendo constatato che il suo Movimento si è trasformato in partito, ha deciso di prenderne le distanze creando una frattura profonda e insanabile tramite un post sul “Blog delle Stelle”. Ha scritto, in soldoni, che la profezia di suo padre, ossia che tutti gli uomini sono esseri umani e dunque soggetti a tentazioni di vario genere, si è avverata e che quindi il suo sostegno al Movimento 5 stelle non è più scontato, anzi. Di fatto,tende la mano a Di Battista eormai esigua fronda movimentista dei Cinque Stelle. Contestualmente all’ala maggioritaria dei ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. #Statodiemergenza, si ricomi… - Linkiesta : #Casaleggio minaccia di abbandonare il #M5S, portandosi via il pallone. Gli sconosciuti che gli devono tutto gli… - ilfoglio_it : Blog, simbolo, cassa e decisioni politiche: così il M5s è ostaggio di Casaleggio, che attraverso l'associazione Rou… - ACmcoppola : RT @Beatric09656317: #M5s, la guerra è all'ultimo colpo, #Casaleggio : 'Vi porto tutti in tribunale'. - Moixus1970 : RT @francescagraz1: M5s, la guerra è all'ultimo colpo. Casaleggio: 'Vi porto tutti in tribunale' - -