Camillo Ruini | No a un partito dei cattolici Meloni e Salvini sciolgano il nodo sull' Europa

Il cardinale Camillo Ruini, in una lunga intervista al Corriere della sera, dice no a un partito cattolico: "Non vedo uno spazio del genere - spiega. I cattolici devono puntare sui contenuti dell'azione politica, individuati anche alla luce di una visione cristiana dell'uomo e della società; e devono collaborare con chi, cattolico o no, condivide tali contenuti. Oggi purtroppo in larga misura manca proprio l'attenzione a una visione cristiana". E sulla necessità di un dialogo con Salvini, sollecitato già un anno fa, precisa: "Non mi sono pentito affatto. Dialogare bisogna". Ma Salvini e a Giorgia Meloni dice: "Adesso, che meritatamente è sulla cresta ..."

Il cardinale Camillo Ruini, in una lunga intervista al Corriere della sera, dice no a un partito cattolico: “Non vedo uno spazio del genere - spiega. I cattolici devono puntare sui contenuti ...

La Chiesa si piega alla sinistra: ma i cattolici ora si ribellano

I cattolici ed i loro temi stanno sparendo dalla politica italiana. Temi caldi ce ne sono, ma manca il filtro tra le gerarchie della Chiesa e la base ...

I cattolici ed i loro temi stanno sparendo dalla politica italiana. Temi caldi ce ne sono, ma manca il filtro tra le gerarchie della Chiesa e la base ...