Camera, manca il numero legale per votare. Salvini: "Maggioranza allo sbando" (Di martedì 6 ottobre 2020) Due tentativi di voto in Aula falliti per mancanza di parlamentari, le comunicazioni del ministro della Salute sono rimandate a domani. "Maggioranza allo sbando, litigiosa e assente, perfino quando si parla di virus". Queste le parole usate dal leader della Lega Matteo Salvini per commentare sulla sua pagina Facebook la mancanza di numero legale alla … L'articolo Camera, manca il numero legale per votare. Salvini: "Maggioranza allo sbando" proviene da www.meteoweek.com.

