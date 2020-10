Calciomercato, ecco i migliori calciatori svincolati (Di martedì 6 ottobre 2020) Se molti di voi pensano che il Calciomercato abbia chiuso i battenti, allora vi è sfuggita di mano la situazione degli svincolati. In questa frenetica sessione di mercato calciatori come Josè Maria Callejon, finito alla Fiorentina, ed Edinson Cavani, fresca punta del Manchester United, sono i pochi atleti fortunati che sono riusciti a conquistare un contratto. Per molti altri, e vi assicuro che la lista è lunga, la situazione rimane in bilico. Difatti a causa di motivi come ingaggio e premi, gran parte degli svincolati non sono riusciti ad accordarsi con un club in modo da proseguire l’attività agonistica, mettendo anche a repentaglio la possibilità di giocarsi l’Europeo. Da Gotze a Mandzukic, tutti gli svincolati di lusso Il primo nome che ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020) Se molti di voi pensano che ilabbia chiuso i battenti, allora vi è sfuggita di mano la situazione degli. In questa frenetica sessione di mercatocome Josè Maria Callejon, finito alla Fiorentina, ed Edinson Cavani, fresca punta del Manchester United, sono i pochi atleti fortunati che sono riusciti a conquistare un contratto. Per molti altri, e vi assicuro che la lista è lunga, la situazione rimane in bilico. Difatti a causa di motivi come ingaggio e premi, gran parte deglinon sono riusciti ad accordarsi con un club in modo da proseguire l’attività agonistica, mettendo anche a repentaglio la possibilità di giocarsi l’Europeo. Da Gotze a Mandzukic, tutti glidi lusso Il primo nome che ci ...

