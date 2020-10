Birra regina della socialità responsabile | è la bevanda più consumata del lockdown e della ripresa

(Di martedì 6 ottobre 2020) È stata una fedele compagna nei lunghi mesi deled è riuscita a creare socialità anche quando la socialità sembrava sospesa. Lavince la Palma d’oro disocializzante per eccellenza per il 48% degli italiani, battendo un’istituzione come il caffè (14%), ma anche il vino rosso (10%), lo spumante (8%) e il vino bianco (5%). Una inedita sfaccettatura del “new normal” degli italiani rivelata dalla settima ricerca dell’Osservatorio, che ha intercettato nuove rotte, abitudini ed esigenze con cui i nostri connazionali stanno ritrovando la socialità dopo l’isolamento. Lo studio “Laspecchiosocialità dal pre al post Covid-19”, realizzato ...

