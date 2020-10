Bimbo dimenticato nello scuolabus in Sabina per tre ore: spavento ma sta bene (Di martedì 6 ottobre 2020) Bimbo di tre anni dimenticato per oltre tre ore sullo scuolabus a Cottanello . Per fortuna si è conclusa soltanto con tantissima paura per il piccolo che, la mattina del primo ottobre, dopo aver ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020)di tre anniper oltre tre ore sulloa Cotta. Per fortuna si è conclusa soltanto con tantissima paura per il piccolo che, la mattina del primo ottobre, dopo aver ...

