Alle scoperte sui buchi neri il Nobel per la Fisica

Sono le recenti scoperte sui buchi neri a vincere il Premio Nobel per la Fisica 2020. Il riconoscimento è andato per metà a Roger Penrose e l'altra metà a Reinhard Genzel e Andrea Ghez insieme. Lo ha annunciato l'Accademia delle Scienze svedese.

L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per la fisica di quest'anno a scoperte fondamentali sugli oggetti più esotici e misteriosi dell'universo: i buchi neri. Il premio è ...

