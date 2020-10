Ursula von der Leyen in isolamento: «Ho partecipato a un incontro con un positivo». Primo tampone negativo, si attende il secondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è in isolamento preventivo per Covid-19. Ad annunciarlo è proprio lei in un Twitter pubblicato questa mattina. «Sono stata informata che martedì scorso ho partecipato a un incontro in cui era presente una persona positiva alla Covid19» ha spiegato von der Leyen, aggiungendo di aver deciso di rispettare la «normativa vigente» autoisolandosi fino a domattina. La presidente della commissione europea si era sottoposta al Primo tampone, risultato negativo, lo scorso giovedì e annuncia di aspettare l’esito di un secondo test eseguito proprio nella ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)La presidente della Commissione europeavon derè inpreventivo per Covid-19. Ad annunciarlo è proprio lei in un Twitter pubblicato questa mattina. «Sono stata informata che martedì scorso hoa unin cui era presente una persona positiva alla Covid19» ha spiegato von der, aggiungendo di aver deciso di rispettare la «normativa vigente» autoisolandosi fino a domattina. La presidente della commissione europea si era sottoposta al, risultato, lo scorso giovedì e annuncia di aspettare l’esito di untest eseguito proprio nella ...

SkyTG24 : Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - trash_italiano : Conte ha pubblicato un post taggando l’account sbagliato: invece di Ursula von der Leyen, ha taggato una pagina che… - ROBZIK : Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, si mette in isolamento dopo essere entrata in contatto… - alexronga : La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è in autoisolamento dopo essere stata in contatto con un ca… - TRIESTEALLNEWS : Unione Europea, sospetto caso Covid-19 per Ursula von der Leyen - -