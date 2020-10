«The Haunting of Bly Manor», uscita e cast della serie più paurosa di Netflix (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arriva finalmente The Haunting of Bly Manor: a quasi due anni esatti dall'uscita dalla prima stagione (Hill House), approda su Netflix la nuova storia per la serie antologica di Mike Flanagan. In questo caso, il regista nonché ideatore dello show si è ispirato, come riferimento letterario, a Il giro di vite di Henry James, classico romanzo gotico del 1898 di cui anche la serie rispetta la storia, quella di un'istitutrice che viene assunta da un ricco signore per occuparsi di due bambini in una tenuta di campagna inglese, già teatro di tragici eventi il cui eco incombe anche sugli abitanti e la giovane. Il romanzo di James è già trasposto al cinema nel 1961, nel film Suspense (The Innocents) con Deborah Kerr, tra l'altro protagonista del film Black ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Arriva finalmente Theof Bly: a quasi due anni esatti dall'dalla prima stagione (Hill House), approda sula nuova storia per laantologica di Mike Flanagan. In questo caso, il regista nonché ideatore dello show si è ispirato, come riferimento letterario, a Il giro di vite di Henry James, classico romanzo gotico del 1898 di cui anche larispetta la storia, quella di un'istitutrice che viene assunta da un ricco signore per occuparsi di due bambini in una tenuta di campagna inglese, già teatro di tragici eventi il cui eco incombe anche sugli abitanti e la giovane. Il romanzo di James è già trasposto al cinema nel 1961, nel film Suspense (The Innocents) con Deborah Kerr, tra l'altro protagonista del film Black ...

Advertising

Irene_Silmarien : Nonostante io sia una vera fifona, ho fatto un vero atto di coraggio, vedendo in anteprima #TheHauntingofBlyManor,… - _afoolwhodreams : RAGAAA QUESTA SETTIMANA FINALMENTE THE HAUNTING OF BLY MANOR IO PRONTO A MORIRE INSIDE AAAAA - empathicass : @tramezzino__ seguivo the 100 che però è finita del tutto, ora c’è la serie di Lily Collins e poi penso proprio di… - federicaaesse : @_freehugsforall The haunting of hill house, uno dei pochi horror che mi abbia preso di più, anche proprio per la t… - sehaek : il 9 esce the haunting of bly manor e stavolta mio papà non può guardarla con me quindi probabilmente non dormirò per due settimane -

Ultime Notizie dalla rete : The Haunting The Haunting of Bly Manor - Recensione - L'amore oscuro che si trasforma in maledizione Pressview Netflix, tutte le uscite di ottobre 2020. Grande attesa per l'ultima stagione di Suburra

The Haunting of Bly Manor – 9 ottobre 2020 Dopo il successo della serie horror, Hill House, ecco il sequel su Netflix, The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica, creata da ...

Hill House, Ratched, Locke e Key: le serie tv più terrificanti di Netflix

Hill House, Ratched, Locke e Key: le migliori serie televisive in onda su Netflix ideali per i forti di stomaco. Scopriamo le trame.

The Haunting of Bly Manor – 9 ottobre 2020 Dopo il successo della serie horror, Hill House, ecco il sequel su Netflix, The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica, creata da ...Hill House, Ratched, Locke e Key: le migliori serie televisive in onda su Netflix ideali per i forti di stomaco. Scopriamo le trame.