Terracina | “verifiche” sulla cena elettorale di Matteo Salvini dopo sei casi positivi in città

"State gettando fango su una città e su una comunità. Ma noi denunceremo tutti, sappiatelo. E ora scusate, ho cose più serie cui pensare: devo andare a fare il tampone". Al telefono con Ilfattoquotidiano.it, Francesco Zicchieri – coordinatore regionale della Lega – è una furia. Nella sua Terracina, in provincia di Latina, ci sono 6 positivi al Sars-Cov-2 e un presunto cluster, una cena elettorale del 25 settembre con 75 persone, fra cui i vertici della Lega del Lazio e il leader nazionale Matteo Salvini. La Asl di Latina, secondo quanto riportano i quotidiani locali, ha richiamato tutti i partecipanti – fra quelli residenti nella provincia pontina – che non abbiano già effettuato il test negli ultimi 11 ...

