Sorpresa Sassuolo | 3-1 in casa della Fiorentina

Quarta giornata per il campionato di calcio femminile di serie A dopo la pausa dovuta agli impegni della nazionale per la qualificazione per Euro2022 con qualche Sorpresa. La prima è trovare il Sassuolo solitario capolista in attesa della sfida tra Milan e Juventus che si giocherà questa sera, straordinariamente, allo stadio di San Siro. Ma la vittoria che ha portato in cima alla classifica il Sassuolo assume un valore da non sottovalutare perché arrivata ai danni della Fiorentina, una delle pretendenti alla vittoria finale che aveva vinto tutte e tre le partite iniziali del campionato. Il Sassuolo ha tenuto molto bene il campo e messo in difficoltà le viola, squadra sulla quale pesano probabilmente le indiscrezioni che ...

Quarta giornata per il campionato di calcio femminile di serie A dopo la pausa dovuta agli impegni della nazionale per la qualificazione per Euro2022 con qualche sorpresa. La prima è trovare il ...

Fiorentina 1 Sassuolo 3 FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli (Cordia); Middag (46’ Breitner), Adami (50’ Vigilucci), Mascarello (73’ Catena); Neto; Piemonte (53’ Cl ...

Fiorentina 1 Sassuolo 3 FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli (Cordia); Middag (46' Breitner), Adami (50' Vigilucci), Mascarello (73' Catena); Neto; Piemonte (53' Cl ...