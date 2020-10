Somma: “Vedo coesione, ma Girone C complicato. Ecco cosa ci manca” (Di lunedì 5 ottobre 2020) E' il giorno di Michele Somma.Arrivato a Palermo per rinforzare l'organico a disposizione di Roberto Boscaglia, il difensore classe '95, che ha firmato un contratto triennale con il club di Viale del Fante, è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le prime dichiarazioni da neo tesserato rosanero.Di seguito, le sue dichiarazioni."Boscaglia? Andando avanti fai tante esperienze e quindi metti nel tuo bagaglio personale cose nuove, la cosa che ci manca adesso è scendere in campo tutti insieme e di conseguenza l'unione sul rettangolo verde dato che non abbiamo praticamente mai giocato. Vedo coesione a 360 gradi da parte di tutti, questa è una cosa molto importante. Stiamo vivendo un momento complicato tutti quanti a causa di questa pandemia legata alla diffusione del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) E' il giorno di Michele.Arrivato a Palermo per rinforzare l'organico a disposizione di Roberto Boscaglia, il difensore classe '95, che ha firmato un contratto triennale con il club di Viale del Fante, è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le prime dichiarazioni da neo tesserato rosanero.Di seguito, le sue dichiarazioni."Boscaglia? Andando avanti fai tante esperienze e quindi metti nel tuo bagaglio personale cose nuove, lache ci manca adesso è scendere in campo tutti insieme e di conseguenza l'unione sul rettangolo verde dato che non abbiamo praticamente mai giocato. Vedoa 360 gradi da parte di tutti, questa è unamolto importante. Stiamo vivendo un momentotutti quanti a causa di questa pandemia legata alla diffusione del ...

