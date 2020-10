Shakthar Donetsk, Pyatov e Stepanenko positivi al Coronavirus: altri 4 in isolamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Focolaio di Coronavirus allo Shakhtar Donestk Non buone notizie per l’Ucraina che mercoledì sfiderà la Francia. Due giocatori sono risultati positivi al Coronavirus: Pyatov e Stepanenko entrambi dello Shakthar Donetsk, prossimo avversario dell’Inter nella fase a gironi della Champions League. Oltre a loro due, altri 4 giocatori, sempre del club ucraino non sono risultati positivi, ma si trovano ora in isolamento. Si tratta Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos e Junior Moraes. Nuovo giro di tamponi previsto tra 4 giorni. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Focolaio diallo Shakhtar Donestk Non buone notizie per l’Ucraina che mercoledì sfiderà la Francia. Due giocatori sono risultatialentrambi dello, prossimo avversario dell’Inter nella fase a gironi della Champions League. Oltre a loro due,4 giocatori, sempre del club ucraino non sono risultati, ma si trovano ora in. Si tratta Mykola Matviienko, Viktor Kovalenko, Marlos e Junior Moraes. Nuovo giro di tamponi previsto tra 4 giorni. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da intermagazine.

Se la passa peggio l'Ucraina dove sei giocatori, tutti dello Shakhtar Donetsk, salteranno la gara di Parigi: si tratta del portiere Andriy Piatov e del centrocampista Taras Stepanenko, entrambi ...

