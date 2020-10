Rubato incasso in un supermarket a Fidene

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – Furto nella notte in un supermercato in via Carlo Lorenzini, in zona, a Roma. Un gruppo di persone ha fatto esplodere la cassa continua portando via l’intero. Secondo quanto si apprende, a causa dello spostamento d’aria dovuto all’esplosione, la cassa e’ andata a finire contro un’auto in sosta, rimasta danneggiata. I banditi sono poi fuggiti. Sul posto per le indagini i poliziotti del commissariatoe i colleghi del commissariato San Basilio.