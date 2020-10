Roma, depositato il contratto di Smalling ma è giallo su un documento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chris Smalling torna alla Roma al termine di una trattativa infinita: il contratto è stato depositato via fax a 7 minuti dalla fine del calciomercato ma c’è un giallo legato ad un presunto documento mancante La Roma riabbraccia ufficialmente Chris Smalling. A 7 minuti dalla chiusura del calciomercato, il club giallorosso ha depositato il contratto per l’acquisto a titolo definitivo del difensore inglese. Una trattativa ricca di colpi di scena anche nell’ultimo giorno di mercato. Alle 18:30 sembrava tutto sfumato nuovamente con lo United che avrebbe rifiutato l’ennesima proposta della Roma. Ma poi c’è stato l’intervento del ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Christorna allaal termine di una trattativa infinita: ilè statovia fax a 7 minuti dalla fine del calciomercato ma c’è unlegato ad un presuntomancante Lariabbraccia ufficialmente Chris. A 7 minuti dalla chiusura del calciomercato, il clubrosso hailper l’acquisto a titolo definitivo del difensore inglese. Una trattativa ricca di colpi di scena anche nell’ultimo giorno di mercato. Alle 18:30 sembrava tutto sfumato nuovamente con lo United che avrebbe rifiutato l’ennesima proposta della. Ma poi c’è stato l’intervento del ...

Glongari : #Smalling alla #Roma da #Mufc tutto depositato a 7 minuti dal gong. @tvdellosport ? - stopdipetto777 : @PinoVaccaro77 @medicicarJ @VPanatta Pino, quello che non capisco è come un club si possa ridurre a perfezionare un… - peppeverd : RT @Glongari: #Smalling alla #Roma da #Mufc tutto depositato a 7 minuti dal gong. @tvdellosport ? - MARIO18088939 : RT @HCE__: La Lega ha ricevuto la documentazione in tempo, per la Lega Smalling alla Roma è depositato. Si attende documento che si rivolge… - cicciopuz : RT @HCE__: La Lega ha ricevuto la documentazione in tempo, per la Lega Smalling alla Roma è depositato. Si attende documento che si rivolge… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma depositato No alle mascherine all'aperto: nel Lazio depositato il ricorso al Tar La Stampa Calciomercato, giallo Smalling: Roma con il fiato sospeso

La Roma fa sapere di aver depositato il contratto del calciaatore prima del gong delle 20, ma si attende il via libera definitivo della Lega che ancora non è arrivato. Il nome del difensore inglese ...

Smalling Roma, contratto non depositato in Lega: manca l’indice di liquidità

Giallo per il trasferimento di Chris Smalling alla Roma: manca l'indice di liquidità nei documenti dell'inglese ...

La Roma fa sapere di aver depositato il contratto del calciaatore prima del gong delle 20, ma si attende il via libera definitivo della Lega che ancora non è arrivato. Il nome del difensore inglese ...Giallo per il trasferimento di Chris Smalling alla Roma: manca l'indice di liquidità nei documenti dell'inglese ...