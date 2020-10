Previsioni Meteo, al via collaudo del nuovo supercomputer di ECMWF: entrerà in funzione nel 2021 a Bologna, “sarà la rivoluzione della meteorologia” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prende vita il supercomputer del Meteo, uno dei più potenti al mondo: il “cervellone” sarà consegnato e installato nel data center del Centro europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio raggio (ECMWF) a Bologna ed entrerà in funzione nel 2021. Si tratta di un “BullSequana XH200” di Atos: i test vengono effettuati nel nuovo Centro d’eccellenza di Atos ed ECMWF inaugurato oggi a Reading, nel Regno Unito. Il primo compito dei ricercatori, tra cui anche esperti italiani, è quello di collaudare il supercomputer che sarà un punto di forza del data center al Tecnopolo di Bologna. La macchina (che ha una capacità ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prende vita ildel, uno dei più potenti al mondo: il “cervellone” sarà consegnato e installato nel data center del Centro europeo per lerologiche a medio raggio () aed entrerà innel. Si tratta di un “BullSequana XH200” di Atos: i test vengono effettuati nelCentro d’eccellenza di Atos edinaugurato oggi a Reading, nel Regno Unito. Il primo compito dei ricercatori, tra cui anche esperti italiani, è quello di collaudare ilche sarà un punto di forza del data center al Tecnopolo di. La macchina (che ha una capacità ...

